Москва, , 15:09 — REGNUM Строительство и сфера жилищно-коммунального хозяйства составляют порядка 11% ВВП России. Об этом 15 декабря заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента РФ с членами федерального правительства.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам вице-премьера, строительная отрасль становится одним из драйверов развития экономики.

«Мы уже сегодня видим, что строительная отрасль вместе с ЖКХ составляет порядка 11% ВВП страны, обеспечивает более 12% налогов от общего объёма налоговых поступлений и гарантирует рабочие места для 8,5 млн человек. А с учётом смежных отраслей эта цифра кратно выше», — сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что в этом объёме высока доля бюджетного строительства, особенно транспортного.