Москва, 15 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Рекордное количество вакансий на рынке труда в России и спрос на рабочую силу сигнализирует о благоприятной ситуации в экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

«Но нынешняя ситуация связана и с дефицитом мигрантов. Их въезд ограничен из-за пандемии коронавируса. Есть отрасли, которые больше всего страдают из-за дефицита рабочей силы — строительство, сельское хозяйство, торговля.

Это сигнал и для работников, и для компаний, и для системы образования для получения новой специальности, обучения и переобучения.

Также это возможность спрогнозировать спрос на работников в наиболее дефицитных сферах экономики, чтобы увеличить занятость и снизить безработицу.

На государственном уровне важно больше предлагать программы переезда, чтобы сокращать дефицит рабочей силы в одних регионах, и снижать напряжённость в других регионах.

Большой дефицит как раз наблюдается в тех регионах России, где была более благоприятная экономическая ситуация и где в большей степени использовался труд мигрантов.

Как правило, рынок труда на это реагирует ростом заработных плат. Скорее, всего, рост заработных плат можно будет наблюдать уже в начале 2022 года», — предполагает эксперт.

Как сообщало ,ИА REGNUM в России в 2021 году на рынке труда зафиксировано рекордное количество открытых вакансий в России за семь лет.

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