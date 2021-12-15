Москва, , 13:48 — REGNUM На рынке труду в России в 2021 году зафиксировано рекордное количество открытых вакансий в России за семь лет (с 2014 года), приводит данные ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В труде © ИА REGNUM

Согласно исследованию, в январе 2021 года работодатели уведомили органы службы занятости, что им требуется 1,69 млн работников. В мае 2021 года количество открытых вакансий достигло 2,1 млн, это максимальный показатель с 2014 года.

Больше всего нуждаются в притоке специалистов такие регионы России как Москва, Подмосковье, Татария, Красноярский край, Ростовская, Амурская, Нижегородская и Иркутская области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России на рынке труда в 2020 году число предложений работодателей о вакансиях снизилось на 26%.

Читайте подробнее: Число вакансий в России в 2020 году снизилось на 26%