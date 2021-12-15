Москва, , 15:05 — REGNUM В ходе беседы по видеосвязи президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином главы обеих стран подтвердили, что российско-китайские отношения превосходят союзнический уровень. Об этом 15 декабря заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина 15 декабря: Китай и нацпроекты»

«Оба лидера констатировали, что отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, очень успешно развиваются. Председатель КНР даже образно сказал, что, хотя наши двусторонние отношения не являются союзническими, но по своей прочности и по своей эффективности эти отношения даже превосходят такой союзнический уровень, то есть была дана высочайшая оценка двусторонним отношениям», — сказал он.

Кроме того, Ушаков рассказал, что в ходе беседы также была подтверждена договоренность двух лидеров о том, что Путин приедет в Китай с визитом в феврале 2022 года и проведет с Си Цзиньпином углубленный обмен мнениями по вопросам отношений двух стран и актуальным проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия передала представителям властей США конкретные предложения по выработке юридических гарантий по обеспечению своей безопасности.