Камышин, Волгоградская область, 15 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Новую ПЦР-лабораторию с современным оборудованием открыли в Камышине Волгоградской области. Сотрудники диагностической площадки прошли дополнительное обучение, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе администрации региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Лаборатория создана на базе Центральной городской больницы Камышина. В трёх обособленных помещениях разместили боксы биологической безопасности, современную аппаратуру, которая позволяет проводить исследования генетического материала методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

С начала пандемии в лабораториях Волгоградской области выполнено более 2,8 млн исследований на коронавирус.