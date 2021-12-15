Москва, 15 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. По сравнению со многими другими странами, пострадавшими от пандемии, экономика России показала хорошие результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Валерия Литвин.

Pixabay.com Инфляция

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По ее словам, вероятность новой волны мировой инфляции в 2022 году зависит от эффективности борьбы с пандемией в мировом масштабе, от восстановления разрушенных пандемией национальных экономик, глубины этих разрушений и их последствий. При этом, как полагает Литвин, обеспокоенность, связанная с возможными «вызовами» новой волны мировой инфляции слишком преувеличена.

«Пандемия коронавируса спровоцировала глобальную рецессию, что проявилось в падении мирового ВВП. На этом фоне Россия по основным макроэкономическим показателям продемонстрировала лучшую динамику по сравнению со многими странами, — сказала доцент. — Безусловно, мировая инфляция распространяется на все без исключения страны. Но Россия в силу некоторой мировой изоляции, вызванной предшествующими санкциями, оказалась более подготовленной как к вызовам пандемии, так и к внешним шокам».

Кроме того, политика таргетирования инфляции позволила снизить инфляционные ожидания субъектов национальной экономики, а накопление существенных золотовалютных резервов расширило возможности ЦБ РФ по регулированию валютного курса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме выразили беспокойство по поводу политики Банка России, направленной на борьбу с инфляцией.