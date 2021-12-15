Москва, , 14:51 — REGNUM Россия передала представителям властей США конкретные предложения по выработке юридических гарантий по обеспечению своей безопасности. Об этом 15 декабря заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы главы Российского государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

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«Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России», — сказал он.

Также Ушаков отметил, что в ходе беседы с китайским лидером глава Российского государства подчеркнул готовность Москвы о немедленном начале переговоров по этому крайне важному вопросу.

При этом также Путин выразил надежду на то, что США и другие страны — члены НАТО положительно отреагируют на это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел переговоры с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.