Москва, 15 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выразили озабоченность в связи с появлением в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых альянсов вроде AUKUS и Quad. Об этом помощник российского лидераЮрий Ушаков сообщил 15 декабря журналистам по итогам виртуальной встречи двух лидеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

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«Высказывалась озабоченность по поводу активности американцев по реконфигурации сложившейся ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал помощник президента РФ.

Ушаков отметил, что и российская, и китайская стороны негативно оценили создание в регионе новых альянсов типа Индо-Тихоокеанской четверки Quad, куда вошли Австралия, Индия, Япония и США, а также союза AUKUS, образованного США с Великобританией и Австралией.

Более того, AUKUS, как заявили Путин и Си Цзиньпин, вообще подрывает режим и устои ядерного нераспространения, взвинчивает уровень военной напряженности в регионе, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Ушакова, закрытый разговор глав России и КНР по видеосвязи прошёл очень позитивно. Это был «разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств».

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