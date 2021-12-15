Екатеринбург, 15 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 637 случаев заражения коронавирусом. Из них 292 приходятся на Екатеринбург, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе по-прежнему происходит снижение числа заболевших ковидом. Днем ранее был зафиксирован 641 случай.

С начала пандемии в регионе выявили уже 189 356 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 163 801 свердловчанин. По причине коронавирусной инфекции скончались 8924 человека.