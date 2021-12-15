Москва, 15 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели позитивные переговоры, они поговорили как двое друзей. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков 15 декабря журналистам по итогам виртуальной встречи двух лидеров.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

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Он отметил, что переговоры по линии видеосвязи продолжались около полутора часов, они шли с синхронным переводом. Главы России и Китая смогли поговорить буквально обо всех насущных и важных проблемах и в двусторонних отношениях Москвы и Пекина, и в международной повестке.

«Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — подчеркнул Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе виртуальной встречи 15 декабря Путин и Си Цзиньпин договорились, что лично пообщаются в феврале 2022 года перед открытием Олимпиады в Пекине.

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