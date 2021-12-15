Страсбург, Франция, 15 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Евросоюз хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от действий Москвы», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

German Embassy London Урсула фон дер Ляйен

«Я хотела бы повторить наше твёрдое намерение гарантировать и защитить единство и суверенитет Украины, а также права всех других суверенных государств… Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от её действий», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель администрации президента США Джен Псаки завяила, что власти Соединенных Штатов продолжают консультации с Евросоюзом, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины.

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