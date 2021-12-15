Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Власти Соединенных Штатов продолжают консультации с Евросоюзом, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель администрации президента США Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) The White House

«Мы продолжаем консультироваться с европейскими партнерами, чтобы определить формат консультаций и как действовать дальше», — сказала она на брифинге, отвечая на соответсвующий вопрос.

Она добавила, что важно «остаться на дипломатическом пути» и через него добиться деэскалации и разрешения ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псаки заявила, что Вашингтон изучает возможность отправки американских военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.

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