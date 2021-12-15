Новосибирск, 15 декабря, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Экономика Новосибирской области преодолела последствия пандемии коронавируса и не просто перешла к восстановительному росту, а продолжила развитие в темпах допандемийного 2019 года. Об этом во время пресс-конференции сегодня, 15 декабря, заявил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

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По его словам, те цели, которые ставили региональные власти, формируя стратегию социально-экономического развития «Сибирское лидерство», достигаются, Новосибирская область значительно превышает среднероссийские показатели по основным направлениям.

«В прошлом году Новосибирская область ввела 1,97 млн кв. м нового жилья, значительно опередив все регионы Сибири и Дальнего Востока, в этом году есть все основания полагать, что мы поставим новый рекорд или даже перешагнем отметку в 2 млн кв. метров жилья», — подчеркнул он.

Главным признаком здоровья экономики губернатор назвал инвестиционную активность — в I полугодии 2021 года объём инвестиций в основной капитал в абсолютном выражении составил 104,2 млрд рублей, что превышает уровень аналогичного периода 2020 года на 14% в сопоставимых ценах.

«Опережающее экономическое развитие позволило опережающими же темпами наращивать доходную базу бюджета. Мы ожидаем, что по итогам года доходы бюджета составят 157,2 млрд рублей. Эта цифра превышает первоначальный план на 11,7 млрд рублей или на 8%. Благодаря чему мы совместно с депутатами Заксобрания в этом году не один раз выходили на плюсовые поправки в бюджет», — сказал Травников.

Он уточнил, что фактически регион вернулся к первоначальному плану по реализации всех программ, строительству объектов, которые были отложены на некоторое время с началом пандемии.