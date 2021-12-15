Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Администрация судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» (входит в состав ОСК) в Санкт-Петербурге запретила с 15 декабря пропускать на территорию предприятия сотрудников контрагентов и посетителей, не имеющих сертификата о вакцинации или медицинского отвода от прививки против коронавируса. Об этом 15 декабря сообщили сотрудники завода в социальных сетях.

Vk.com/ashipyards Объявление на вход в «Адмиралтейские верфи» (цитата группы «ВК» «Адмиралтейские верфи")

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

У входа на пропускной пункт верфей установлены таблички, согласно которым с 15 декабря запрещён доступ на территорию предприятия работников сторонних организаций и посетителей, не представивших действующий QR-код о проведенной вакцинации против COVID-19 или справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации, либо QR-код о перенесенном недавно ковиде.

Отметим, что приказ, согласно которому введено ограничение для стороннего персонала и посетителей, был подписан генеральным директором ОАО еще 8 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце ноября сотрудники другого судостроительного завода Петербурге — АО «Балтийский завод» — собирали подписи против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции среди сотрудников, которую необходимо пройти до 16 января, после чего на территорию завода смогут попасть только обладатели QR-кода или медицинского отвода.

Читайте также: Сотрудники Балтийского завода собирают подписи против приказной вакцинации