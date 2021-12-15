Москва, 15 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Защитные маски необходимо носить в магазинах даже в том случае, если их там не выдают. Об этом 15 декабря говорится в постановлении Верховного суда РФ по административным делам, размещенном на его сайте.

https://pixabay.com Маска

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Судом было рассмотрено дело оштрафованной на 10 тыс. рублей за поход в магазин без маски жительницы Архангельска, обжаловавшей это решение вплоть до Верховного суда РФ и указывавшей, что в торговом заведении ей не предложили защитную маску.

«Доводы жалобы о том, что сотрудниками магазина не были предоставлены средства защиты органов дыхания, в связи с чем она не была обязана находиться в помещении магазина в маске, основаны на ошибочном толковании норм, обязанность по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в соответствующей ситуации возложена на граждан нормативно-правовым актом, имеющим юридическую силу», — говорится в постановлении.

Также Верховный суд сослался на оказания свидетелей, заявивших, что они предложили указанной женщине защитную маску, однако она от нее отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных заражений в России выросло за сутки на 28363 случая.