Курск, 15 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Курской области 15 декабря зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 88 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 79 тыс. 635 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 67 тыс. 153 пациента, в том числе 329 — за последние сутки.

Скончались 1915 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.