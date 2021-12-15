Москва, 15 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Москве с 1 мая изменится принцип работы проездных учащихся, сообщили 15 декабря в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Такими проездными пользуются школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты стажёры. С 1 мая они смогут положить деньги на карту когда удобно, документы будут действительны 30 дней с любой даты пополнения. Ограничение последним днём месяца будет снято.

«Билеты на транспорт для школьников и студентов в Москве одни из самых дешевых среди других крупных городов России, а с 1 мая они станут ещё и самыми удобными — мы создаем возможности пользоваться картой обучающегося с любого дня месяца и не терять при этом деньги за неиспользованные дни», — прокомментировал вице-мэр Максим Ликсутов.

По его данным, решение позволит сэкономить время и средства для 1 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 января в Москве повысится стоимость проезда в общественном транспорте.