Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. За истекшие сутки в коронавирусные стационары Петербурга были доставлены 386 пациентов, это на 75 человек больше, чем в предыдущие сутки. Об этом 15 декабря сообщили в городском оперштабе. Повышение суточной госпитализации составило 24%.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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В коронавирусных стационарах города в настоящее время находятся 5864 пациента, что на 14 человек меньше, чем в предыдущий день. За 14 декабря из больниц выписали 374 человека (+299 к уровню предыдущих суток). В реанимации находится 575 больных ковидом (+18). К аппаратам ИВЛ подключены 333 пациента (+13).

В Петербурге для лечения COVID-19 и пневмоний развернуто 7449 коронавирусных коек в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коронавирусных коек составляет 33,27% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечении от COVID-19 в Петербурге получают 26 527 человек (-123). На карантине находятся 3393 человек (-626), в обсерваторе — 15 человек (-2).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки вырос на 0,04 ед. и составляет сегодня 0,93 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2055 новых случаев заражения COVID-19 (+66), выздоровели 2426 человек, скончались 59 человека (-3).