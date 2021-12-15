Москва, 15 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В списке регионов России по суточному приросту заражений коронавирусом Москва вернулась на первое место, сообщает 15 декабря столичный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки число выявленных в городе заражений увеличилось на 2459 случаев. Это существенно больше, чем накануне, когда подтвердилось 1976 случаев заражения, а столица уступила лидерство Санкт-Петербургу. Всего в Москве выявлено 1 991 707 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки в столичные стационары доставили 780 ковид-пациентов, на ИВЛ в настоящее время находятся 538 человек.