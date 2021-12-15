Саратов, 15 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Сказочный волшебник из Великого Устюга — Дед Мороз посетит 18 декабря город Балаково и 19 декабря город Саратов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Privzd.rzd.ru Сказочный поезд Деда Мороза в Саратове

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Специальный празднично оформленный поезд прибудет в Балаково 18 декабря в 12:00 (местное время), в Саратов — 19 декабря в 10:00.

Дед Мороз со Снегурочкой выйдут на перрон и поздравят встречающих с наступающим Новым годом. Для детей подготовлена специальная программа с играми и квестами.

Отмечается, что жителей старше 18 лет допустят на перрон и в вагоны передвижной резиденции только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или QR-кода, справки о перенесенном заболевании, либо результата ПЦР-теста на COVID-19, сданного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

ИА REGNUM напоминает, 15 декабря сказочный поезд Деда Мороза прибыл в Казань. За время путешествия он посетит 36 городов России.

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