Омск, , 13:14 — REGNUM Жителей Омской области просят соблюдать ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса.

Дед Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве региональной безопасности, 14 декабря в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая соблюдению указанных ограничительных мер.

Начальник отдела контроля министерства региональной безопасности Валентин Кушников напомнил, что в Омской области продолжает действовать «масочный режим». При посещении крупных торговых центров продолжает действовать система QR-кодов.

Учитывая эпидобстановку, в преддверии новогодних праздников омичам рекомендовали минимизировать контакты, сократить ежедневные посещения торговых центров, пользоваться услугами доставки и воздержаться от услуг Деда Мороза на дому.

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