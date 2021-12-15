Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки вторую COVID-прививку получили более трёх тысяч участников вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участие в прививочной кампании на Дону приняли 1 млн 910,56 тыс. человек (+ 3897 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 867,91 тыс. человек (+ 3116 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за отказ от участия в прививочной кампании от COVID-19 от работы были отстранены 155 человек. При этом в рамках исполнения постановления об обязательной иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан в Ростовской области привито более 80% человек. План вакцинации от COVID-19 в Ростовской области выполнен на 70%.