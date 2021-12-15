Москва, 15 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. При обсуждении законопроекта о введении QR-кодов Госдума примет ряд рекомендаций правительству РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, это следует из проекта постановления, подготовленного комитетом Госдумы по безопасности.

Госдума

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При доработке ко второму чтению Госдума рекомендует правительству проработать вопросы установления медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, правительству рекомендуется проработать вопросы «получения документации, выданной по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, подтверждающей проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающей, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией (документация), гражданами, имевшими положительный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), но не обращавшимися в медицинские организации, гражданами, переболевшими бессимптомно, гражданами, привитыми российскими вакцинами за рубежом, включая граждан Российской Федерации, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в Республике Южная Осетия и Республике Абхазия, а также гражданами, привитыми иностранными вакцинами;

функционирования постоянной обратной связи уполномоченных органов с гражданами для решения вопросов, возникающих при получении документации».

Также рекомендуется проработать вопрос использования ПЦР-тестов гражданами, имеющими медицинские противопоказания к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, при посещении ими многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по решению губернатора.

Одновременно предлагается проработать вопрос установления срока действия двухмерного штрихового кода для граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Предполагается также установление унифицированного перечня информации, содержащейся в документации и доступной для лиц, непосредственно осуществляющих пропуск граждан на соответствующие объекты и мероприятия.

Также депутаты Госдумы считают важным проработать вопрос предоставления гражданам возможности посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ.

Первое чтение законопроекта намечено на 16 декабря.