Саратов, 15 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедший день от последствий заражения коронавирусом скончались 12 человек. С начала пандемии от инфекции умер 4871 житель, сообщает 15 декабря региональный минздрав.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли четверо мужчин и восемь женщин в возрасте от 61 года до 89 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 127 846 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 112 171 человек.

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