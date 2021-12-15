Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 387 новых носителей коронавируса, днем ранее заболели 413 человек. Общее количество заражений составляет по состоянию на 15 декабря 127 846 случаев. Выздоровел всего 112 171 пациент, за сутки побороли заболевание 607 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Тестирование на COVID-19 (сс) Ministerio de Defensa del Perú

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 70 пациентов, с признаками ОРВИ — 315 человек, у двоих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1672 человека, на амбулаторном — 10 967.

В Саратове выявили 183 случая заражения за сутки, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 133 пациента, до 20 лет — 47 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, переболевшие COVID-19 пациенты могут сталкиваться с частичной амнезией и раздражительностью, но только этими последствиями постковидный синдром не ограничивается.

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