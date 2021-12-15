Москва, 15 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 1142 человека, сообщили 15 декабря в федеральном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уровень смертности от ковида сохраняет стабильность, накануне скончались на три пациента больше — 1145 человек. Всего в РФ, по официальным данным, в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончался 292 891 человек.

За сутки выздоровели более 35,6 тыс. человек, с начала пандемии врачи выписали по выздоровлению свыше 8,8 млн заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России выросло за сутки на 28 363 случая.