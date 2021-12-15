Пекин, , 12:05 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин с нетерпением ждёт, когда лично встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом китайский лидер заявил 15 декабря в ходе переговоров со своим коллегой из РФ по видеосвязи.

Си Цзиньпин и Владимир Путин Фонд Росконгресс

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Си Цзиньпин отметил, что визит Путина в Китай ожидается через месяц. Президент России будет участвовать в церемонии открытия в Пекине 24-х по счёту зимних Олимпийских игр.

«С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», — сказал китайский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин выразил китайскому лидеру признательность за приглашение на открытие Олимпиады и заявил, что перед церемонией он и Си Цзиньпин проведут переговоры.

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