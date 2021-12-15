Москва, 15 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Число выявленных заражений в России выросло за сутки на 28 363 случая, сообщили 15 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост заражений сохраняет стабильность, днём ранее выявили 28 343 заражения. Общее число выявленных за время пандемии случаев, по данным штаба, достигло 10 103 160.

Среди регионов лидерство по суточному приросту вернула Москва, где подтверждено 2459 заражений. На втором месте Санкт-Петербург — 2055, на третьем месте оказалось Подмосковье — 1739. В первую пятёрку попали также Красноярский и Краснодарский края. Новые случаи обнаружены во всех 85 регионах страны.