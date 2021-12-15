Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 Ростовская область возвращается к оказанию плановой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

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«Мы принимаем решение по возвращению коек в систему плановой медпомощи. Этот процесс глава каждой территории должен держать на личном и постоянном контроле», — поручил донской губернатор Василий Голубев.

На Дону за последние три недели для оказания плановой медицинской помощи вернули более 1,5 тыс. ковидных коек.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря в Ростовской области заявили о сокращении 400 ковидных коек.