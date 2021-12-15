Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:96.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, на счету которого 31 очко. В составе «Голден Стэйт» разыгрывающий Стефен Карри набрал 22 очка.

«Голден Стэйт» одержал 23-ю победу в 28 матчах сезона и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Никс» потерпели 16-е поражение в 28 играх и идёт на 21-м месте.

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