Портленд, США, , 11:06 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 111:107.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Дэмьен Лиллард, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 10 результативных передач. В составе «Финикса» центровой Деандре Эйтон набрал 28 очков и сделал 13 подборов.

«Финикс» одержал 22-ю победу в 27 матчах сезона и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Портленд» потерпел 17-е поражение в 28 играх и идёт на 24-м месте.

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