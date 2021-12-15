Нью-Йорк, США, , 10:59 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 131:129.

Кевин Дюрант Nba.com

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого трипл-дабл из 34 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. В составе «Торонто» разыгрывающий Фред Ванвлит набрал 31 очко.

«Бруклин» одержал 20-ю победу в 28 матчах сезона и занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Торонто» потерпел 15-е поражение в 28 играх и идёт на 19-м месте.

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