Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Администрация США изучает возможность отправки своих военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины, заявила 13 декабря на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

ВС США Jayel Aheram

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У неё спросили, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО, как об этом ранее сообщал президент США Джо Байден.

«Конечно, эта возможность находится на столе», — ответила Псаки, добавив, что в Вашингтоне эту возможность связывают со стремлением России «вторгнуться на Украину».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что страны НАТО уделяют чрезмерное внимание тому, как Россия перемещает войска по собственной территории. Сообщения о якобы «возможном вторжении на Украину» он назвал ложью.

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