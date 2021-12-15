Брянск, 15 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Брянской области 15 декабря подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 93 тысячи. За сутки зарегистрировано 20 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 93 066 жителей. Выздоровели 86 900 человек, в том числе 466 — выписаны после лечения за последние сутки. От осложнений при инфекции скончались 2 604 пациента.

В лабораториях региона проведено 1 190 587 исследований на коронавирус, из них 5 050 тестов проверили за сутки.