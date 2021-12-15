Санрайз, США, 15 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:2.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттавы» дубль оформил нападающий Джош Норрис. Ещё по шайбе забросили Остин Уотсон, Дилан Гэмбрелл, Тим Штюцле, Дрейк Батерсон, Брэди Ткачук и Ник Пол. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей.

В составе «Флориды» точными бросками отметились форварды Джонатан Юбердо и Сэм Райнхарт.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 19 очков. «Флорида» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 40 очками.

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