Ванкувер, Канада, , 10:19 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Ванкувера» шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин. Также отличились Бо Хорват, оформивший дубль, и Элиас Петтерссон.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились форварды Эрик Робинсон, сделавший дубль, и Макс Доми.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 28 очков. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 29 очками.

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