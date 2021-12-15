Филадельфия, США, , 10:00 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Иван Проворов Vk.com/ivan_provorov

В составе «Филадельфии» хет-трик оформил нападающий Кэм Аткинсон. Ещё по шайбе забросили Трэвис Санхайм, Джастин Браун и Оскар Линдблом. Российский защитник Иван Проворов отдал две результативные передачи.

В составе «Нью-Джерси» точным броском отметился защитник Пи Кей Суббэн.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 26 очков. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

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