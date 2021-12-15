Москва, 15 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Из числа прошедших полную вакцинацию от COVID-19 жителей России 3,9% заражаются коронавирусом. Об этом 15 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на съезде Профсоюза работников здравоохранения страны.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мурашко уточнил, что для прохождения лечения от нового заболевания в стационары, по его данным, поступает 1,7% привитых от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Бурятии до 31 января 2022 г. продлили действие ограничительных мероприятий по коронавирусу.