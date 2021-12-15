Москва, , 10:04 — REGNUM Цены на горнолыжные туры по России в зимнем сезоне 2021−2022 гг. выросли в среднем на 10−20% по сравнению с прошлым сезоном 2020−2021 гг. на всех курортах без учета стоимости перелета, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Горные лыжи

Например, стоимость отдыха в Красной Поляне в новогодние каникулы начинается от 52 тыс. руб. на двоих с завтраками (без перелета). Аналогичный тур, без перелета и после новогодних праздников будет стоить уже от 32 тыс. руб. на двоих.

При этом стоимость туров на зарубежные горнолыжные курорты в валюте не изменилась. Однако цены в рублях выросли — из-за ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Так, цена отдыха на курорте Копаоник (Сербия) во второй половине января 2022 года начинается от 44 тыс. руб. на человека.

Отмечается, что около 80% спроса на горнолыжные приходится этой зимой на российские курорты. Чартеры для горнолыжников в сезоне 2021−2022 гг. полетят только по России. Также туристов ждет новинка — горнолыжной курорт «Горный воздух», расположенный в черте Южно-Сахалинска.

Как сообщало ИА REGNUM, самый популярный горнолыжный курорт зимы 2021−2022 гг. у российских туристов — это Красная Поляна в городе Сочи Краснодарского края.

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