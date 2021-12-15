Москва, , 09:44 — REGNUM Самый популярный горнолыжный курорт зимы 2021−2022 гг. у российских туристов — это Красная Поляна в городе Сочи Краснодарского края. На него приходится порядка 80−90% всех продаж, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Горные лыжи

На втором месте — горнолыжный курорт Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области. Далее в рейтинге следуют курорты Домбай и Приэльбрусье и небольшие региональные курорты. Относительно мало (1−3%) продаж в горнолыжном сегменте в 2021 году приходится на Алтай.

Среди зарубежных горнолыжных курортов у российских туристов этой зимой лидируют Болгария, Сербия, а также Турция, Словения и некоторые страны СНГ. Есть туры и на альпийские горные курорты Франции, Италии и Австрии, но при въезде в эти страны у туристов потребуют сертификат на одобренную ВОЗ прививку.

ИА REGNUM ранее сообщало, для допуска на территорию горнолыжных курортов Италии в новом сезоне понадобится иметь «антикоронавирусный сертификат».

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