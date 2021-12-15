Даллас, США, , 09:53 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Владимир Тарасенко Www.nhl.com

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились Колтон Парэйко, Джастин Фолк и Райан О'Райлли.

На счету форварда «Блюз» Павла Бучневича — две результативные передачи, у Ивана Барбашёва — один голевой пас.

В составе «Далласа» точным броском отметился нападающий Райан Дамиани.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 37 очков. «Даллас» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 28 очками.

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