Найроби, 15 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Уровень заражения коронавирусом в Кении превысил пятипроцентный порог, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Данные Министерства здравоохранения Кении показывают, что доля положительных результатов тестов на COVID-19 выросла до 6,5% на фоне появления нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

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ВОЗ относит к странам с высоким риска заражения коронавирусом государства, в которых показатель положительных тестов на COVID-19 превышает 5%. В таком случаестране рекомендуется рассмотреть возможность применения ограничительных мер, таких как введение всеобщего локдауна на 14 дней.

Уровень заболеваемости в Кении впервые с 30 сентября этого года превысил отметку в 5%. Доля положительных тестов резко снизилась с августа, когда этот показатель составлял 14,5%.

20 октября президент Кении Ухуру Кениата отменил комендантский час и разрешил барам, клубам и другим развлекательным заведениям возобновить нормальную работу. Рост числа положительных результатов и появление нового варианта «Омикрон» ставят борьбу с COVID-19 в центр внимания, учитывая, что в стране с населением в 50 миллионов человек полностью было вакцинировано 3,2 миллиона человек, частично — пять миллионов. К концу 2021 года Кения планирует привить около десяти миллионов человек.