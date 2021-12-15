Денвер, США, 15 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

DalStars9 Валерий Ничушкин

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль. Ещё по голу забили Микко Рантанен и Кейл Макар.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Райан Строум и Жюльен Готье. Российский форвард Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 36 очков. «Рейнджерс» идут на шестом месте в Восточной конференции с 39 очками.

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