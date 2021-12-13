Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Нэшвилла» Филип Томасино.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 35 очков. «Рейнджерс» идут на пятом месте в Восточной конференции с 39 очками.

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