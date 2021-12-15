Новосибирск, 15 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, введённый в Новосибирской области из-за коронавируса, продлили до апреля 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства региона сегодня, 15 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что ранее режим повышенной готовности был продлён до 31 декабря 2021 года.

«Внести в постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» следующие изменения: преамбулу после слов « от 11.10.2021 № 001/001−10 596−2021» дополнить словами «, от 08.12.2021 № 001/001−12 193−2021»; в абзаце втором цифры «31.12.2021» заменить цифрами «01.04.2022», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 декабря, в Новосибирской области зарегистрированы 88 237 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 9683 детей; 59 561 пациент полностью выздоровел (+227 за сутки).

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