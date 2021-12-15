Тбилиси, , 08:54 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» в Грузии пока не выявлен, но в стране есть ресурсы для его выявления и борьбы с его распространением. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе журналистам.

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«Исходя из того, что мы видим в других странах, он распространяется быстрее. Важно быстро реагировать и предпринимать немедленные шаги», — сказала глава минздрава.

По мнению Тикарадзе, новая мутация коронавируса будет вызовом для здравоохранения Грузии. На вопрос журналистов о переговорах по покупке тестов на выявление штамма «Омикрон» она отказалась отвечать, сославшись на конфиденциальность информации.

Стоит отметить, ранее глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что появление штамма «Омикрон» в стране ожидается к концу декабря.

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