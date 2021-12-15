Хабаровск, 15 декабря, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение — всем жителям, кому больше 60 лет выплачивать материальное вознаграждение за вакцинацию от COVID-19.

Pixabay.com Пенсионеры и деньги

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«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. С конца октября для них введена самоизоляция. ⠀

Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение: каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать две тысячи рублей после прохождения полного курса вакцинации», — написал в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Выплаты будут производить с 20 декабря по 1 марта 2022 года в течение двух недель после постановки второго компонента.

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