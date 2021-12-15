Москва, 15 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Переболевшие COVID-19 пациенты могут сталкиваться с частичной амнезией и раздражительностью, но только этими последствиями постковидный синдром не ограничивается, заявил 15 декабря главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

Работа мозга

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"Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <…> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он неправильно оценивает свои функции», — объяснил врач в беседе с РБК.

По словам Кекелидзе, эти процессы связаны с нарушением гематоэнцефалического барьера.

«Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — сказал он и отметил, что пока медицинских данных на эту тему мало и в ближайшее время они не появятся. «Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения», — сказал эксперт.

Ранее к аналогичным выводам пришла группа медиков Питтсбургского университета (США). Она установила, что коронавирус вызывает лёгкие или тяжёлые нарушения в функционировании нервной системы.