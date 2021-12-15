Приштина, Сербия, 15 декабря, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Косово 14 декабря в результате исследования 1742 образцов выявили восемь носителей коронавируса, признаны излечившимися 16 человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Arbenllapashtica Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 216 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 914 пациента излечились, 2988 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1. За десять дней скончались четыре пациента.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 314. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 773 633 человека, при этом произведено уже свыше 1 647 674 инъекций вакцины.