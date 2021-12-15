Веллингтон, 15 декабря, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 74 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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Сообщается, что 56 инфицированных выявили в городе Окленде, где зафиксирован крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных зараженных выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 9963.

В настоящее время в новозеландских больницах лечится 61 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них четверо находятся в палатах реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 12 773 носителя SARS-CoV-2.